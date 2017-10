L'iPhone X devrait être en rupture de stock à sa sortie (mais bien là pour Noël)

publié le 23/10/2017 à 18:43

Il n'y aura pas assez d'iPhone X pour tout le monde. Selon les informations obtenues par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities, l'un des mieux renseignés sur Apple, les stocks de l'iPhone X seront limités à moins de 3 millions d'exemplaires lors de son lancement dans 57 pays le 3 novembre prochain.



Un chiffre dérisoire par rapport aux 13 millions d'unités vendues lors du week-end de commercialisation de l'iPhone 6s en 2015, la dernière fois qu'Apple a communiqué sur ce type de résultats. Malgré son prix prohibitif (à partir de 1.159 euros), le nouveau fleuron de la marque à la pomme sera donc vraisemblablement en rupture de stock dès sa sortie.

Annoncé le 12 septembre lors de la keynote de rentrée d'Apple, l'iPhone X marque le dixième anniversaire du produit phare du groupe. Il concentre plusieurs innovations inédites chez Apple, comme un un design sans bordure, un écran OLED et le système de déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID.

> Prise en main de l'iPhone X Crédit Image : RTLnet | Crédit Média : RTLnet | Date : 13/09/2017

Juste à temps pour Noël ?

Selon les informations de Ming-Chi Kuo, sa pénurie annoncée ne relève pas d'une stratégie commerciale orchestrée par Apple. Le groupe californien rencontrerait des difficultés dans la production de certains composants. Le capteur grand angle, la caméra infrarouge et le circuit imprimé destiné aux antennes auraient tour à tour ralenti la cadence de production. Moins de 10.000 iPhone X seraient ainsi livrés quotidiennement par les sous-traitants d'Apple.



Les problèmes résolus, le volume de production devrait repartir à la hausse en novembre. Selon Digitimes, Apple devrait être en mesure d'honorer les commandes passées pour Noël, une période traditionnellement faste pour le groupe qui réalise ses meilleurs exercices trimestriels lors des trois derniers mois de l'année depuis 2011.

Les précommandes débutent vendredi

En attendant, Apple adapte son discours à la situation. Selon Angela Ahrendts, en charge des magasins du groupe, les vendeurs ne proposeront pas l'iPhone X à tous les clients. "Tout le monde n'a pas besoin d'un iPhone X", a-t-elle expliqué à la chaîne CNBC en marge de l'inauguration d'un Apple Store à Chicago la semaine dernière. "Si vous avez trois enfants, je préfère qu'on vous demande à qui est destiné le téléphone (...) On le fait pour le Mac, on le fait pour l'iPad, pourquoi ne pas le faire avec l'iPhone ? Je préfère que l'on vous donne ce dont vous avez besoin à ce moment-là", a-t-elle précisé.



Les précommandes de l'iPhone X débutent le 27 octobre à partir de 9h01 sur le site d'Apple et une heure plus tard chez les opérateurs et revendeurs agréés. Malgré un nombre d'exemplaires limités, Apple ne fermera pas les précommandes une fois les premiers atteints. Mais le délai de livraison pourra atteindre plusieurs semaines. Les premières seront effectuées le 3 novembre.