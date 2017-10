publié le 20/10/2017 à 08:24

Google et Samsung font front commun face à Apple dans la réalité augmentée sur mobile. Dans le cadre de la conférence des développeurs de Samsung, les deux poids lourds des nouvelles technologies ont annoncé un partenariat à long terme autour de la plateforme ARCore, développée par Google pour démocratiser cette technologie sur les smartphones Android. L'objectif est rivaliser avec Apple et son programme ARKit et d'attirer les développeurs d'application en réalité augmentée vers l'univers Android plutôt que vers iOS.



Lancé par Google en août dernier, ARCore est un kit de développement fournissant aux développeurs les outils nécessaires à la réalisation d'application en réalité augmentée pour le système d'exploitation Android. Déjà disponible pour le Galaxy S8 et les derniers Pixel 2 de Google, ARCore va également être compatible avec le Galaxy Note 8 et les prochains smartphones de Samsung. De quoi rivaliser davantage avec la plateforme d'Apple qui peut être utilisée sur les iPhone antérieurs à l'iPhone 6 et sur les iPad Pro, même si elle tourne seulement à plein régime sur l'iPhone 8.

Une technologie réservée aux téléphones les plus chers

La réalité augmentée est une technologie en vogue permettant de superposer des éléments virtuels aux images du monde réel. Les progrès des caméras des smartphones les plus récents leur permettent d'analyser l'environnement, sa profondeur et sa topographie afin d'y intégrer des éléments numériques avec réalisme. Avec ARKit et ARCore, Apple et Google se sont mis en tête de porter cette technologie sur des centaines de millions d'appareils pour prendre le leadership de ce marché naissant investit par tous les géants du numérique depuis la rentrée.

> Introducing ARCore

La réalité augmentée est pour l'instant réservée aux smartphones les plus haut de gamme. ARCore et ARKit mobilisent les compétences des caméras des appareils les plus avancés pour analyser l'environnement, observer la lumière et détecter les surfaces planes afin d'intégrer les éléments virtuels en 3D avec le plus de réalisme possible. Dans l'App Store et dans le Play Store, le catalogue des applications exploitant cette technologie est pour l'instant assez mince. Certaines, comme Ikea Place, permettent néanmoins d'imaginer son potentiel.