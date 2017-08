Apple pourrait présenter trois iPhone 8 en septembre

publié le 09/08/2017 à 20:44

Apple pourrait déroger à ses habitudes pour le dixième anniversaire de l'iPhone. Depuis le lancement de l'iPhone 4, la dénomination du téléphone d'Apple répond à la logique suivante : une nouvelle unité les années paires et une version "S" améliorée entre les deux. L'assistant Siri a ainsi fait son apparition avec l'iPhone 4s, le lecteur d'empreintes digitales Touch ID avec l'iPhone 5s et l'écran capacitif 3D Touch a accompagné la sortie de l'iPhone 6s.



Cette année, trois nouveaux modèles sont attendus pour les dix ans de l'iPhone. Jusqu'à présent, les analystes estimaient qu'Apple présenterait un modèle de rupture, équipé d'un écran OLED sans bordure, d'une technologie de reconnaissance faciale et délesté du bouton Home, accompagné par deux iPhone 7s, versions améliorées des iPhone 7 et 7 Plus actuels. Plusieurs analystes misent désormais sur une présentation de trois iPhone 8 en septembre.

iPhone 8 ou iPhone ?

Dans un billet sur son blog Daring Fireball intitulé "Je pense qu'il n'y aura pas d'iPhone 7s", le journaliste américain John Gruber, parmi les meilleurs spécialistes de l'actualité d'Apple, se dit persuadé qu'Apple renoncera à cette dénomination pour ne pas faire germer dans l'esprit des consommateurs l'idée que les nouveaux iPhone ne bénéficieraient que d'une mise à jour modeste.

Selon lui, les trois nouveaux modèles devraient introduire suffisamment d'améliorations techniques pour qu'Apple les présente comme un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et un iPhone 8 Pro. Le journaliste suggère également qu'Apple pourrait couper court aux numéros de version et baptiser sobrement les nouveaux modèles iPhone, iPhone Plus et iPhone Pro, comme pour les derniers iPad.

Dos en verre et charge rapide

Selon certains spécialistes, Apple pourrait en effet troquer l'alliage en aluminium qui habille son produit vedette depuis l'iPhone 5 pour une coque de verre, comme à l'époque de l'iPhone 4 et de l'iPhone 4s. Un changement qui concernerait tous les appareils de la nouvelle gamme selon les photos obtenues par le spécialiste des fuites Sonny Dickson. Les clichés publiés sur le site 9to5Mac mercredi 9 août montrent un iPhone 8, un iPhone 7s et un iPhone 7s Plus dont le dos est recouvert d'une coque en verre.

Selon Sonny Dickson, les prochains iPhone auront une coque en verre Crédit : Sonny Dickson

Cela devrait permettre la recharge sans-fil, une autre fonctionnalité majeure régulièrement pressentie pour les prochains iPhone. Selon l'analyste de KGI Securities Ming-Chi Kuo, les trois smartphones seraient dotés d'un système de charge rapide en complément du système de charge habituel. Mais le câble lightning vers UBC-C et le chargeur spécifique autorisant cette technologie seraient vendus séparément.