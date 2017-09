L'iPhone, véritable vache à lait d'Apple

publié le 12/09/2017 à 11:50

La marque à la pomme est-elle dépendante de son smartphone ? Oui, et cela serait même un véritable drame chez Apple. Aujourd'hui, 63% des résultats du géant américain reposent sur l'iPhone ce qui fait que la marque est véritablement "iPhone Dépendant".



Le souci, c'est que le marché des smartphones est sur une croissance plus modeste : un peu plus de 3% partout dans le monde mais Apple est légèrement en dessous. Clairement, le marché tient grâce aux innovations. De plus, le marché progresse grâce à la Chine essentiellement où Apple a du mal à s'implanter face à des géants chinois comme Huaweï.

Face à ce constat, Apple se voit obligé de dégager des marges énormes en vendant ses téléphones à des prix records. C'est pourquoi, l'iPhone 8 ou du moins l'iPhone X, qui sont attendus lors de la traditionnelle Keynote, pourraient dépasser les 1.000 euros. C'est véritablement le secret d'Apple jusqu'à présent. La marque pèse deux fois moins lourd que Samsung, mais elle sort des bénéfices meilleurs.

Comment expliquer cette "chute" ?

De nombreux spécialistes font un lien entre ce ralentissement notable et la mort de Steve Jobs, en 2011. Depuis, la marque a véritablement eu du mal à se réinventer et à capitaliser sur les inventions de son père fondateur à l'image des tablettes ou encore des montres connectées. Si Apple est toujours leader sur ce dernier marché, la vente ont cependant chuté de 51,6% au troisième trimestre 2016, selon le cabinet IDC. C'est pourquoi la marque à la pomme tente de se repositionner sur les montres connectées de luxe. Toujours afin de dégager de la marge.



Si la voiture connectée n'est pas encore au point, il reste un territoire qu'Apple commence à explorer et qui pourrait lui permettre de trouver un relais de croissance : les logiciels d'entreprises. Mais ce sont des investissements très lourds à engranger. C'est pourquoi, c'est souvent plus simple de dégager plus de marge sur la vache à lait iPhone, en attendant que le client se lasse...