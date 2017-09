Apple : une fuite révèle les fonctionnalités de l'iPhone X

publié le 12/09/2017 à 08:26

Chaque année, Apple distille savamment le suspense pour le lancement de son nouvel iPhone, produit-star de la firme. Comme toujours à l'approche d'une présentation du géant américain, les rumeurs et "vraies-fausses fuites" se multiplient.



Or, pour la première fois de l'histoire du géant américain, la place au doute est mineure. En effet, de précieuses informations sur les produits de la firme ont fuité, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2017. Des analystes se sont alors rués sur ces révélations qu'ils considèrent comme fiables puisqu'elles proviendraient d'une source interne à l'entreprise. Quelques heures avant la keynote d'Apple qui se tiendra ce mardi 12 septembre, que sait-on des nouveaux produits qui vont être dévoilés ?



Selon les analystes, la firme à la pomme devrait lancer un appareil haut-de-gamme, baptisé "iPhone X". Un produit de luxe lancé à l'occasion des des dix ans du smartphone, qui a révolutionné le secteur et s'est déjà écoulé à plus d'1,2 milliard d'exemplaires.

Un déverouillage par reconnaissance faciale

L'iPhone-anniversaire pourrait être doté d'un écran dernier cri OLED, offrant une image plus nette et plus contrastée. Si l'on en croit les informations qui ont fuité, cet écran devrait recouvrir la quasi-totalité de la surface du téléphone, faisant disparaître le fameux bouton rond "Home" habituellement situé sous l'écran. Cette disparition du bouton d'accueil avait déjà été évoquée par les spécialistes. Le déverrouillage se ferait alors par reconnaissance faciale en 3D grâce à un deuxième appareil photo.



L'appareil devrait également accueillir une façade arrière en verre plutôt qu'en métal. De plus, il devrait permettre le chargement sans fil, une fonction particulièrement attendue des amateurs, selon les analystes.



À partir de 840 euros

Toutes ces nouveautés auront un coût. L'iPhone X pourrait démarrer à 1.000 dollars, soit environ 840 euros. Certaines rumeurs évoquent un prix atteignant 1.200 à 1.400 dollars. À ce prix-là, "il va falloir qu'il soit magique" et "qu'il crée l'envie", relève l'analyste indépendant Rob Enderle.



Apple devrait aussi lancer des versions améliorées, mais plus classiques, de l'iPhone : un "8" et un "8 Plus", avec notamment des batteries à la durée de vie plus longue ou de plus grandes capacités de stockage.

Pour que toutes ces rumeurs soient confirmées ou au contraire démenties, il faudra attendre le show prévu par la firme, à 17h00 GMT. Une chose est sûre, le groupe américain est attendu au tournant, après avoir peiné ces dernières années à apporter des nouveautés renversantes à son produit star.



"La présentation de l'iPhone cette année est de loin la plus attendue, compte tenu du fait que l'on s'attend au changement de design le plus important depuis l'iPhone 6 et à ce que le nouvel appareil apporte des fonctionnalités révolutionnaires", écrit dans une note Amit Daryanani, analyste chez RBC Capital Markets.