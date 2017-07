publié le 06/07/2017 à 18:11

Premier constructeur à franchir la barrière de la langue de Molière, Google lance la bataille des assistants domestiques en France. Conformément à la promesse affichée lors de sa conférence pour les développeurs en mai dernier, l'entreprise américaine a annoncé jeudi 6 juillet la commercialisation de son enceinte intelligente Google Home dans l'Hexagone cet été. L'appareil sera disponible dès le 3 août sur le Google Store et à partir du 8 août en magasin au prix de 149 euros.



Commercialisé aux États-Unis depuis novembre 2016 au prix de 129 dollars, Google Home est une enceinte cylindrique qui permet de solliciter les services et l'intelligence artificielle de Google à la voix. Il répond aux questions de ses propriétaires et peut effectuer de multiples actions en interagissant avec les objets connectés de la maison.

Toutes ces actions sont exécutées par Google Assistant, l'assistant virtuel intelligent de Google, qui parle français depuis mai. Nourri à l'intelligence artificielle, ce logiciel est capable de répondre aux questions formulées en langage naturel, d'apporter des informations pertinentes en fonction du contexte, de faire des recherches parmi les milliards de données traitées par Google Search et de rediriger vers les nombreux services de la galaxie Google. Google Home peut ainsi diffuser de la musique, effectuer des achats en ligne, dire la météo, commander un taxi, donner les horaires d'une boutique, rappeler un rendez-vous, régler un thermostat, baisser l'intensité d'une ampoule... L'appareil donnera également accès à des radios partenaires dont RTL, Europe 1 et Radio France et permettra de diffuser le contenu audio d'un smartphone via Chromecast en Bluetooth.



Google avant Orange début 2018

Premier constructeur à commercialiser une enceinte intelligente en France, Google prend de court ses concurrents. Disponible depuis l'automne 2014 aux États-Unis, l'Amazon Echo s'est arrogé la majorité des parts du marché. Son intelligence artificielle Alexa a trouvé sa place dans de nombreux appareils où la commande vocale est plus naturelle que les interactions au clavier. Elle dispose aujourd'hui de plus de 7.000 applications compatibles avec des instructions vocales. Mais elle ne parle pas encore français et est seulement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.



Pionnier des assistants personnels, Apple a annoncé lors de la dernière WWDC un approfondissement de Siri et le lancement en fin d'année aux États-Unis du HomPod, une enceinte intelligente qui met l'accent sur le son pour jouer à la fois sur les plates-bandes de l'Amazon Echo et de Sonos. Mais aucun lancement français n'est prévu avant l'année prochaine. Chez Samsung, le nouvel assistant Bixby n'est pour l'instant qu'une promesse et la plupart de ses fonctions n'ont pas encore été déployées à grande échelle. En France, le premier concurrent de Google devrait donc être Orange, dont l'assistant intelligent Djingo sera disponible au début de l'année. Il permettra notamment de contrôler la box Internet, les objets connectés, de passer des appels et d'effectuer des commandes en ligne.