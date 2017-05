Feetme, les semelles connectées pour prévenir les chutes des seniors

publié le 21/05/2017 à 08:50

La start-up s'appelle Feetme s'attaque aux chutes, une des causes de perte d'autonomie de beaucoup de personnes âgées. Chaque année... une personne sur 2 de plus de 80 ans tombe. Cette jeune entreprise a mis au point une semelle connectée, avec 2 principales fonctionnalités : d'abord alerter et ensuite éviter les chutes.



S'il y a chute à domicile et que la personne est seule, il faut évidemment agir le plus vite possible, donc prévenir les proches. La semelle est ainsi capable de repérer une chute et de déclencher un appel ou l'envoi d'un SMS à un proche voire à un service d'assistance.

Mais l'aspect le plus intéressant du projet, c'est la capacité de cette semelle de faire une analyse en continu de la façon de marcher de la personne âgée. Bien sûr ça se déroule sur le long terme et en relation avec un médecin ou un podologue. La semelle comporte des dizaines de capteurs qui mesurent énormément de paramètres. Par exemple, des capteurs de pression au sol permettent d'analyser la stabilité des pieds. D'autres mesurent l'activité tout au long de la journée. Et ces informations, une fois collectées sur une durée déterminée donnent une idée de la qualité de la marche de la personne âgée.



Toutes ces données sont récoltées par le médecin ou le podologue sur leur ordinateur ou leur mobile et ils en font l'analyse. En fonction des résultats, ils vont pouvoir identifier si la personne âgée présente certaines faiblesses, certains troubles qui peuvent être dangereux pour elle et qui pourraient entraîner une perte d'équilibre. Ils peuvent alors prescrire si besoin des exercices de renforcement musculaire ou bien de la rééducation pour que le sénior reprenne le plus vite possible l'habitude de marcher, en évitant au maximum les risques de chute.



La semelle existe mais n'est pas encore commercialisée. Le but c'est de faire quelque chose de simple à utiliser, qui se glisse dans n'importe quel type de chaussures et ne gêne absolument par la marche.