Facebook Messenger permet le transfert d'argent entre amis en France

publié le 07/11/2017 à 20:06

Vous allez bientôt pouvoir rembourser un ami, partager une addition ou alimenter une cagnotte d'anniversaire directement depuis l'application Messenger. Facebook a officialisé mardi 7 novembre l'arrivée imminente du transfert d'argent entre particuliers au sein de la version française de son application de messagerie. Deux ans après le lancement de cette fonctionnalité aux États-Unis, la France va devenir après le Royaume-Uni le troisième pays au monde à permettre le paiement via Messenger.



Déployée auprès d'un nombre limité d'utilisateurs depuis 18 heures, la fonctionnalité va être testée durant six semaines dans l'Hexagone, affirme le JDD, qui s'est entretenu avec le patron de Messenger, le Français David Marcus. Les utilisateurs pourront envoyer de l'argent rapidement après avoir créé un compte et renseigné les informations relatives à leur carte de crédit.

Une nouvelle étape dans la monétarisation de Messenger

Les transactions seront protégées par un protocole de chiffrement à un niveau comparable aux standards du secteur bancaire. Les utilisateurs d'iPhone pourront sécuriser les virements en utilisant la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Un délai de disponibilité des fonds pourra être constaté selon les banques, a précisé Facebook au Journal du Net.



Facebook rejoint ainsi plusieurs services de messagerie qui proposent déjà cette fonction via Paypal, notamment Skype, Telegram ou Slack. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la monétarisation de l'application Messenger qui aspire à concurrencer Le Bon Coin dans la vente de biens entre particuliers et à s'imposer comme un intermédiaire incontournable entre les marques et leurs clients par l'intermédiaire des chatbots. Facebook officialise d'ailleurs le même jour l'arrivée de l'assistant virtuel M en France.



Utilisé par près de 1,3 milliard d'utilisateurs tous les mois, Facebook travaille constamment à étoffer la base d'usagers de Messenger pour la rapprocher de celle de son réseau social, sur lequel sont désormais connectés deux milliards d'êtres humains.