WhatsApp frappé par une panne mondiale

publié le 03/11/2017 à 10:58

La messagerie WhatsApp, utilisée par 1,3 milliard d'utilisateurs à travers la planète, est touchée ce vendredi 3 novembre par une panne dont l'ampleur semble mondiale. De très nombreux témoignages provenant d'Europe, des États-Unis et d'Asie ont rapporté sur les réseaux sociaux que le service était inaccessible depuis le début de la matinée. Les dysfonctionnements rencontrés concernent la connexion à l'application, l'envoi et la réception de messages.



Le site Down Detector, spécialisé dans la surveillance des coupures de réseaux, a fait état d'un pic de dysfonctionnements peu après 9 heures, heure de Paris. Les problèmes étaient principalement concentrés en Europe, sur une bande allant du Royaume-Uni à l'Italie, et en Asie, dans la région de Singapour.

Le service, propriété de Facebook depuis son rachat pour 19 milliards de dollars en 2014, n'a pas encore communiqué sur l'incident. La situation semblait revenir à la normale peu avant 10 heures, heure de Paris. WhatsApp avait déjà été touché par une panne de plusieurs heures au mois de mai.