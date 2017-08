Facebook lance Watch, sa plateforme d'émissions vidéos, pour contrer YouTube

publié le 10/08/2017 à 11:41

Facebook a dévoilé son nouveau projet vidéo jeudi 9 août, attendu depuis des mois : la plateforme Watch. Ce nouvel espace va permettre au réseau social de se placer dans le milieu publicitaire vidéo, si le lancement est une réussite.



Watch, mis en place jeudi 10 août, est d'abord testé aux États-Unis sur un public restreint. En partenariat avec des producteurs de contenus, la plateforme proposera des centaines d'émissions, dont certaines produites par National Geographic, Buzzfeed ou encore la NBA. Émissions qui ont coûté cher à Facebook, certaines atteignant, selon Reuters, jusqu'à 250 000 dollars de coûts de production.

"Au cours des deux prochaines années, la vidéo représentera notre principal relais de croissance" a déclaré Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. "C'est une tendance lourde qui a le même impact que le mobile."

Avec des vidéos courtes, Watch se veut le concurrent direct de YouTube. La plateforme de vidéos sera accessible depuis les PC, les mobiles et les télévisions, et proposera aussi des espaces de discussion pour les fans des émissions.



Concernant la publicité, Facebook envisage de la placer au milieu des vidéos et non au début, et de garder 45 % des bénéfices, comme le fait YouTube. Si la période de "test" est un succès, le lancement officiel pourrait arriver fin-août.