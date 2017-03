Entre la Chine et la France, les marchandises circulent désormais par le train

publié le 13/03/2017 à 07:31

Désormais près de Lyon, dans la campagne, les vaches voient passer des trains chinois. Ils mettent quinze jours pour venir de Wuhan. Ils parcourent deux fois par semaine 11.300 kilomètres à travers six pays (ils passent par la Russie, la Pologne et l'Allemagne). Ils sont remplis de produits électroniques, de téléphones ou de vêtements.



La Chine a choisi de réhabiliter la "route de la soie", qui reliait l’Asie à l’Europe jusqu'au Moyen-Âge. C'est plus cher, mais beaucoup plus rapide que le bateau : un cargo, par la mer, met deux mois a arriver. Le train a été conçu pour s'adapter aux différents écartements des rails dans les différents pays. Les Chinois vont aussi en Allemagne et à Londres. Ils prévoient 5.000 trains de marchandises chaque année vers l'Europe.

Ces trains immenses, quand ils arrivent à Lyon, repartent chargés de produits français : des vins et de pièces détachées pour l'usine de Peugeot installée à Wuhan. Donc Chine-France en train, c'est possible. Et c'est surtout plus écologique. Cela réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. À Wuhan, certains jours, on ne voit plus de l'autre côté de la rue tellement c'est pollué.



Donc faire partir des marchandises en train plutôt qu'en camion vers les ports, c'est mieux. Et puis c'est plus écologique que les bateaux, qui saturent les mers. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la carte en temps réel du fret maritime mondial. C'est impressionnant.