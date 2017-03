BlackRock, un géant de la finance qui se bat pour le climat

publié le 15/03/2017 à 06:52

BlackRock est une société américaine basée à New York qui investit chaque année dans le monde dix fois le budget de l'État français. BlackRock a donc un gros pouvoir de persuasion. Ce gestionnaire financier a décidé de s'intéresser au réchauffement du climat. Au moment de choisir dans quelle entreprise il va placer son argent, il va analyser l'impact qu'aura le changement climatique sur cette entreprise.



Est-ce qu'elle pourrait être menacée par la montée des eaux, si elle s'occupe de programmes immobiliers sur les côtes ? Est-ce qu'elle est installée dans une zone menacée par les cyclones ? Est-ce qu'elle risque de voir ses coûts d'énergie grimper ? Est-ce qu'elle se diversifie dans les énergies vertes pour être moins dépendante du pétrole ? Autant de questions qui seront posées.

BlackRock, qui est aujourd'hui actionnaire d'une société américaine sur cinq et de dix-huit entreprises du CAC 40 en France, va expliquer à tous ses clients qu'ils vont devoir faire de bons choix en matière d'investissement, et que le climat va devenir l'une de leur priorité.



Pour BlackRock, le réchauffement n'est pas un canular. Au pays de Donald Trump, la finance deviendrait-elle vertueuse ? BlackRock a aussi annoncé qu'elle allait désormais demander à ses entreprises clientes de faire un effort dans la parité homme-femme dans les conseils d'administration. Avec ses 5.000 milliards de dollars, elle aura peut-être un certain poids.