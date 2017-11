publié le 02/11/2017 à 11:07

Les séjours dans l'espace ne sont pas sans conséquences pour le corps des spationautes. En fonction de la durée, ces derniers peuvent modifier la masse musculaire, allonger la colonne vertébrale, provoquer une atrophie cardiaque et affecter les os. Mais ces séjours auraient également un impact sur le cerveau, selon une étude parue jeudi 2 novembre dans le New England Journal of Medicine, repérée par le Figaro. Selon les chercheurs, le cerveau des spationautes se déplace vers le haut lors d'une présence prolongée en orbite.



Pour mener leur étude, les chercheurs de l'université de Caroline du Sud (États-Unis) ont fait passer des IRM à 34 astronautes, avant et après avoir été dans l'espace. Conclusion : "Les astronautes ayant réalisé des longs séjours en orbite, en moyenne trois mois, présentent des signes montrant que leur cerveau s'est déplacé vers le haut dans leur boîte crânienne", explique le Dr Donna Roberts, qui a coordonné l'étude.

Les chercheurs ont noté une réduction de l'espace entre le cerveau et le somme de l'os crânien. Ils notent néanmoins que cela ne se produit pas autant avec des séjours courts dans l'espace. L'explication de ce phénomène réside dans l'absence de gravité. N'étant plus attirés vers le bas, les fluides ont tendance à se concentrer dans la partie supérieure du corps humain.



De passage dans la matinale d'Yves Calvi après son retour sur Terre, Thomas Pesquet avait fait part de ces changements. "Le corps est fortement modifié là-haut, où on devient un citoyen de l'espace", poursuit Thomas Pesquet. "Beaucoup de phénomènes se passent : la colonne vertébrale se détasse, donc on grandit un petit peu, le volume de fluides diminue, le système cardiovasculaire et la vision changent un petit peu", témoignait-il.