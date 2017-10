VIDÉO - Des astronautes jouent avec un hand spinner dans l'espace

publié le 16/10/2017 à 17:12

Le hand spinner est parti à la conquête de l'espace. Dans une vidéo publiée le 13 octobre, l'astronaute américain Randolph Bresnik s'est amusé à tester le célèbre jouet à bord de la Station spatiale internationale (ISS).



"Combien de temps tourne-t-il ? Je ne suis pas sûr, mais c'est une bonne façon de faire des expériences avec les lois de Newton sur le mouvement", explique le scientifique sur instagram. Et d'ajouter : "Permettre au fidget spinner de flotter réduit le frottement et permet à l'anneau central et à l'anneau extérieur de tourner à la même vitesse. Les deux tournent ensemble comme s'ils n'étaient qu'un".

L'ISS est un laboratoire spatial et international qui tourne en orbite autour de la Terre. En juin dernier, un ver amputé de la queue, envoyé sur la Station spatiale internationale dans le cadre de recherches, en serait revenu avec deux têtes.