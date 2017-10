publié le 25/10/2017 à 12:18

Attirée par la gravité, la station spatiale Tiangong-1 va s’écraser sur la Terre dans les prochaines semaines. En 2011, elle avait été mise en orbite par la Chine, mais depuis mars 2016 une panne empêche les ingénieurs de garder le contrôle sur les moteurs. Ce faisant, il leur est également impossible de piloter l’engin et de déterminer sa trajectoire, expose le quotidien britannique The Guardian.



Depuis plus d'un an, ce module orbital de huit tonnes voit son altitude et sa vitesse diminuer, phénomène dû au frottement de l'air, rare dans l'espace, mais tout de même présent. Il se trouve actuellement à 300 kilomètres d'altitude.

Futura Sciences explique que La Station Spatiale Internationale, située à environ 400 kilomètres doit elle-même être régulièrement rehaussée. C'est pourquoi la descente du module est incontrôlée, c'est la haute atmosphère qui décidera du moment du "plongeon final".

Quand la station va-t-elle s'écraser ?

La station de huit tonnes pourrait réintégrer l'atmosphère au cours des derniers mois de 2017, selon une estimation préliminaire, mais rien de précis pour le moment. La plupart des parties du laboratoire en orbite devraient brûler pendant la chute. La station spatiale devrait donc tomber sur Terre entre la fin de l’année 2017 et début 2018, selon les estimations. La descente peut être suivie sur le site Salfare.

Où pourrait-elle atterrir ?

Le point de chute est encore impossible à déterminer. Les premières prévisions ne pourront être effectuées que quatre ou cinq jours avant l’impact. En ce qui concerne les débris du module, il ne sera possible de prédire exactement où ils tomberont que quelques heures avant la rentrée atmosphérique de Tiangong-1.

Quels sont les risques?

Des morceaux d'une centaine de kilogrammes risquent de s'écraser sur le sol. L’agence spatiale chinoise relativise cependant le risque que la station provoque des dégâts. En effet, 70% de la surface de la Terre est composée d’eau. De plus seules 2% des terres sont peuplées.



Ce n'est pas la première fois qu'un objet spatial devient incontrôlable et tombe sur Terre. On se rappelle ainsi du Skylab en 1979 (qui a récemment donné lieu à un film de Julie Delpy), ou plus récemment de la station Mir, qui a fini sa chute dans le Pacifique Sud, rappelle L'Obs, près des Fidji.