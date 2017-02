Pris par la sonde Cassini à plus de 50.000 kilomètres, de nouveaux clichés de la sixième planète de notre système solaire viennent d'être dévoilés par la Nasa.

La planète Saturne

par Emeline Le Naour publié le 02/02/2017 à 06:30

Jamais les anneaux de la planète Saturne n'ont été si visibles. Cassini, la sonde spatiale de la Nasa, lancée en 1997 a enfin atteint son objectif : Saturne. Bien que les clichés soient en noir et blanc et pris à plus de 50.000 kilomètres de Saturne, ils sont d'une rare précision. La planète doit sa beauté aux anneaux gravitant autour d'elle. Si les scientifiques ne savent pas avec certitude quelle est leur origine, leur composition est faite de grains de glace et de poussière.



Les images capturées ces derniers jours par la Nasa dévoilent également la lune de Saturne, l'un de ces nombreux satellites naturels. Les scientifiques espèrent avec cette mission opérationnelle depuis 2004, percer le mystère de la planète aux anneaux. Car il reste très peu de temps en orbite à Cassini dont la mission s'achèvera à la fin de l'année 2017 faute de carburant. La sonde s'écrasera alors à la surface de Saturne, deuxième plus grosse planète du système solaire.

La planète Saturne Crédits : AFP | Date : voir la galerie