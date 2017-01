Eugene Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune, est mort

L'Américain a été le commandant du vaisseau Apollo 17 en décembre 1972. Il est décédé à l'âge de 82 ans.

Crédit : Brett Deering / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Eugene Cernan, le dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 1972, est décédé à l'âge de 82 ans.

par Ambre Deharo , Avec AFP publié le 17/01/2017 à 04:30

Il était le dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 1972. Le 16 janvier, Eugene Cernan est décédé à l'âge de 82 ans, selon les propos rapportés par la NASA. Selon un communiqué de la famille, l'homme souffrait depuis longtemps de problèmes de santé. "Même à 82 ans, Gene tenait avec passion à faire partager son désir que de voir continuer l'exploration de l'espace par l'homme, et encourageait les responsables de notre pays ainsi que les jeunes à ne pas faire de lui le dernier homme à avoir marché sur la Lune", indique le dit communiqué. Outre-Atlantique, l'homme a marqué les esprits après avoir pris les commandes du vaisseau Apollo 17 en décembre 1972. Il s'agissait de son troisième vol dans l'espace et de la dernière mission habitée américaine vers la Lune.



La mort d'Eugene Cernan survient un mois après celle de John Glenn, un autre pionnier et héros de la conquête spatiale. Lui avait été, en 1962, le premier Américain à tourner en orbite autour de la Terre, un an après Youri Gagarine.

Trois jours sur la Lune

Né en 1934 à Chicago, Eugene Cernan a été l'un des 14 astronautes choisis pour rejoindre la NASA en 1963 afin de participer aux missions Gemini et Apollo, deux des programmes phares des États-Unis dans la conquête de l'espace. Au total, l'Américain a passé quelque 556 heures dans l'espace, dont plus de 73 heures sur la surface de la Lune, trois ans après les premiers pas de Neil Armstrong. L'astronaute a ensuite quitté la Marine et la NASA en 1976 pour entrer dans le privé. Il a également commenté plusieurs programmes de télévision pour les vols spatiaux. En 2016, un documentaire lui avait été consacré : "Le dernier homme sur la Lune". Ad astra, Gene.