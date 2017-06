Emploi : "Le robot intelligent n'existe pas", assure Pascal Praud

publié le 14/06/2017 à 10:49

"Bonne nouvelle, vous n'êtes pas viré ! Aucun robot ne fera votre job dans dix ans", lance Praud à l'adresse du journaliste Yves Calvi. "En revanche, si vous êtes jardinier, boulanger ou peintre en bâtiment, attention danger : il y a 95% de probabilités qu'un automate prenne votre place", avertit-il.



"Le site Internet s'appelle Will robots take my job ? Il rassemble des milliers d'informations sur des emplois susceptibles d'être menacés par des robots, et il délivre un pronostic", explique Pascal Praud. "Professeur de français : moins de 1% de risque de disparaître. Pareil pour un dentiste, un avocat, un photographe", énonce-t-il.

"En fait, le robot intelligent n'existe pas : on ne sait produire que le robot spécialisé", rassure le journaliste, selon qui "sont épinglées toutes les professions purement mécaniques". Il ajoute : "Sachez, en marge de cette étude, que les partenaires sexuels robotiques seront devenus une chose courante d'ici 2025. Ouf, je ne suis pas un robot !"