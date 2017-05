Comment enregistrer sa propre voix dans Waze ?

publié le 13/05/2017 à 14:00

Vous allez désormais pouvoir être guidé en voiture par la voix de votre choix. La dernière mise à jour de Waze permet d’enregistrer sa propre voix pour remplacer les instructions de conduite vocales incluses par défaut dans l’application. Cette fonctionnalité est limitée aux 39 instructions les plus basiques de l’outil de navigation. La mise à jour n’est pour l’instant disponible que sur Android. Elle devrait bientôt suivre sur iOS.



La marche à suivre pour enregistrer sa voix est la suivante. Une fois mise à jour l’application, il faut la lancer, afficher le menu latéral en appuyant sur l’icône en forme de loupe, puis se rendre dans les paramètres en haut à gauche de l’écran. La fonction "enregistrement" se trouve alors dans l’onglet "Son et Voix". Il ne vous reste plus qu’à enregistrer les différentes instructions une à une.



Waze permet maintenant d'enregistrer sa propre voix Crédit : Capture d'écran

Waze joue régulièrement avec les instructions vocales de son application. L’entreprise rachetée par Google en 2013 a collaboré avec des acteurs comme Morgan Freeman, Kevin Hart, Arnold Schwarzenegger et l’animateur Stephan Colbert pour proposer des voix originales à ses utilisateurs. Waze est très populaire en France, son premier marché, où l’application est utilisée par 2 millions de personnes seulement en Île-de-France.