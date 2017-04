Ce t-shirt vous empêchera de vous endormir au volant

publié le 04/04/2017 à 11:10

L'endormissement au volant reste l'une des toutes premières causes d'accidents mortels. C'est même la première sur les autoroutes françaises. C'est dire si ce vêtement futuriste a toutes les chances d'être rapidement recommandé et adopté. C'est une société japonaise qui a mis au point ce t-shirt connecté. Il est actuellement expérimenté par les conducteurs d'une compagnie de bus nippone. Les premiers essais de Cocomi sont d'ores et déjà annoncés comme concluants.



Ce nouveau "Marcel connecté" est truffé de minuscules capteurs. Ils ne se voient pas à l’œil nu, ils ne nuisent pas non plus au confort, mais ils suivent en permanence les signaux électriques provenant du cœur. Selon la fréquence des battements cardiaques, le vêtement est en mesure de détecter le début d'un endormissement au volant. Le t-shirt est relié à un smartphone. Il déclenche alors une alarme spécifique, destinée à vous réveiller. Cocomi est principalement destiné aux professionnels de la route (chauffeurs routiers, VRP), mais il sera aussi accessible au grand public.

C'est la grande vogue en ce moment de ces vêtements connectés, qui ne sont plus du tout des gadgets. Ce sont même de vraies prouesses technologiques. Il existe déjà un t-shirt brassière qui détecte les prémices d'un AVC. Santé, sport, jeux : le marché explose nous confirme Jean-Luc Errant, fondateur et dirigeant de Cityzen Sciences, l'un des leaders mondiaux.

La sécurité automobile, secteur en pointe du tissu connecté

Cette société française travaille d'ailleurs aussi sur l'endormissement. Pas de t-shirt ici, mais un système de capteurs intégrés dans le siège conducteur. La sécurité automobile est un secteur en pointe du tissu connecté. "Ce secteur est captif, à la fois dans le domaine de la prévention et dans le domaine du design, pour intégrer un certain nombre de choses dans le véhicule pour que ce soit beaucoup plus agréable au toucher et beaucoup plus fun", déclare Jean-Luc Errant.



Le patron de Cityzen Sciences qui nous dit aussi qu'il faudra surveiller au bon emploi de ces vêtements et tissus connectés, "sous peine de se retrouver dans l'univers de Jacques Tati". On se souvient du film Playtime, qui dénonçait avant l'heure le tout connecté. Avec notamment la fameuse scène de ces voitures qui ne cessent de tourner autour d'un rond-point, et dont les conducteurs auraient pu tout à fait porter notre t-shirt anti-endormissement.

> Un extrait de "Playtime" de Jacques Tati