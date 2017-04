publié le 01/04/2017 à 17:50

Ce robot n'a rien d'un humanoïde. Il n'a ni bras ni jambes. C’est une plateforme à roulettes qui fait penser à ces chariots élévateurs utilisés pour le transport des palettes... sauf qu'il n'y a pas de conducteur. Stan, expérimenté à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, évite aux voyageurs de passer trop de temps à chercher une place dans le parking et s'en charge à leur place.



Comme le rapporte Challenges, le produit est imaginé par la start-up Stanley Robotics et testé par Aéroports de Paris. Les utilisateurs n'ont qu'à réserver une place au parking sur Internet et déposer leur véhicule dans l'aire de chargement prévue. L'objectif : gagner du temps, mais également optimiser l'espace. Selon son concepteur, Stan permettrait de garer 60 % d'automobiles en plus sur une même superficie, comme le rapporte l'hebdomadaire.

Pinces et lasers tri-dimensionnels

Aurélien Corre est l'un des concepteurs de cet engin. Au micro de RTL, il explique comment fonctionne ce robot bien pratique : "Cette plateforme, entièrement automatisée, vient en se glissant sous la voiture. Elle attrape les pneus par des pinces très gentiment, et ensuite grâce à un système de coussins d'air elle va soulever la voiture de quelques centimètres et elle va la déplacer pour l'emmener et la garer. "

Les clients peuvent garder les clés ; Stan n'en a pas besoin. Il fonctionne comme un véhicule autonome grâce à un LIDAR : "C’est un télémètre laser tri-dimensionnel. Il envoie des points tout autour de l'espace, 1.800 points, 25 points par seconde, et cela lui donne la distance des objets qui sont autour de lui." Pour les passagers c’est un gain de temps ; plus besoin de tourner pour trouver une place, Stan s'occupe de tout.

Date : 01/04/2017