publié le 27/10/2017 à 08:10

C'est un fait rare dans la communication d'Apple. À deux jours du coup d'envoi des précommandes de l'iPhone X, attendu vendredi 27 octobre, la marque à la pomme est sortie de sa réserve habituelle pour démentir les informations selon lesquelles elle aurait fait des compromis sur la qualité de l'appareil marquant le dixième anniversaire de l'iPhone afin de pouvoir répondre plus vite à la demande lors de son lancement le 3 novembre prochain.



Depuis plusieurs semaines, les analystes convergent vers l'idée que les stocks de l'iPhone X seront très limités à sa sortie. Apple rencontrerait des difficultés à se procurer certains des composants les plus innovants de l'appareil, comme son écran OLED ou les différents capteurs de son système Face ID, qui permet de déverrouiller l'iPhone d'un simple regard. Selon Ming-Chi Kuo, l'un des analystes les plus fiables d'Apple, moins de 3 millions d'iPhone X seront disponibles le 3 novembre.

Une reconnaissance faciale moins précise

Mercredi 25 octobre, Bloomberg révélait qu'Apple faisait feu de tout bois pour accélérer les cadences de production et limiter le risque d'une rupture de stocks. Selon le média économique américain, la société aurait allégé le cahier des charges imposé à ses fournisseurs au sujet des capteurs TrueDepth utilisés par son système de reconnaissance faciale pour détecter et reconnaître les visages. Quitte à réduire leur efficacité.

"Si la largeur de l'un de ces composants microscopiques dépasse ne serait-ce que d'un seul micron, d'une fraction de la largeur d'un cheveu, alors la technologie pourrait ne pas fonctionner correctement", met en garde une source proche du dossier dans l'article de Bloomberg. Une prise de risque étonnante au regard des attentes du marché et des standards de la marque en terme de tests de qualité.

Face ID est toujours aussi efficace, selon Apple

Alors qu'elle ne prend quasiment jamais la parole en dehors de ses keynotes, la marque a rapidement réagi à ces allégations dans un communiqué officiel. L'entreprise américaine dément les informations de Bloomberg et assure que "Face ID est un système très efficace et sécurisé incroyablement simple à utiliser".



Apple assure que "la qualité et la précision de Face ID n'ont pas changé" et que sa marge d'erreur est toujours de une sur un million. Rendez-vous est pris dans une semaine avec les premiers tests de l'iPhone X pour vérifier si ce dispositif peut effectivement s'imposer comme un nouveau standard de sécurité.

La rédaction vous recommande