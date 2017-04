publié le 06/04/2017 à 20:40

Apple s'apprête à lancer vendredi 7 avril une nouvelle application gratuite pour iPhone et iPad. Baptisée Clips, elle permet de réaliser des animations mêlant photos, vidéos et musiques à partager à ses contacts et sur les réseaux sociaux. La firme de Cupertino la présente comme une solution clé en main pour les personnes désireuses de confectionner des clips un peu plus riches que sur Instagram et Snapchat sans pour autant disposer des connaissances en montage d'un cinéaste ou d'un photographe.



L'interface épurée rappelle le logiciel de montage iMovie. Elle fonctionne selon un système de "press and hold" du bouton principal. Les éléments peuvent être capturés sur le vif. Leur durée est alors déterminée par le temps passé à maintenir le bouton d'enregistrement appuyé. Ils peuvent aussi être sélectionnés à partir de la mémoire de l'appareil parmi les photos, vidéos et musique. Ils ne peuvent alors pas excéder 30 minutes.

Des légendes animées générées à la voix

Clips propose de nombreuses fonctionnalités d'édition que l'on retrouve sur Facebook, Instagram ou Snapchat, comme l'ajout de filtres, l'intégration d'emojis, de bulles de dialogue, de posters (des arrières-plans) et de textes. Il est aussi possible d'associer des sons aux montages à partir de la bibliothèque de boucles Garage Band ou via Apple Music si l'utilisateur est abonné au service d'Apple.

La principale innovation de l'application est la fonction "Titres Live". Cette technologie de reconnaissance vocale offre la possibilité de dicter des titres animés qui se synchronisent avec les images. Ces légendes sont générés automatiquement et apparaissent à l'écran au rythme de la voix de l'utilisateur. Elles peuvent être utilisées sans activer le son, comme de simples sous-titres. 36 langues sont pour l'instant reconnues par l'application.



Clips utilise aussi la reconnaissance faciale pour suggérer les destinataires des vidéos en fonction des personnes qui apparaissent à l'écran. Les Clips peuvent faire jusqu'à soixante minutes et être partagés en 1080p si la source de la vidéo est en HD.

Bataille de l'archivage

Avec Clips, Apple ne cherche pas à créer une nouvelle application de vidéo sociale pour jouer sur les plates-bandes de Facebook et Snapchat. La marque à la pomme raffermit sa position d'intermédiaire entre ses clients et ces services en leur offrant un outil dont la finalité est de partager du contenu. Cela permet à Apple de conserver la maîtrise de l'appareil photo des possesseurs d'iPhone et di'Pad. Et de garder la main sur les nombreuses informations que contiennent leurs photothèques.



Les avancées de l'intelligence artificielle avaient déjà permis à la firme de Cupertino de revoir le rapport à l'image de l'iPhone en équipant l'application "Photos" d'iOS 10 d'un système de reconnaissance faciale et d'un véritable moteur de recherche regroupant les photos en fonction des personnes et des lieux en plus de l'archivage chronologique habituel. Google propose aussi une application Photos dédiée à l'archivage des clichés et Snapchat une fonction "Memories" pour conserver les snaps de ses utilisateurs.