publié le 06/06/2017

Un retour sur Terre particulièrement médiatique. Après avoir passé six mois dans l'espace, Thomas Pesquet a atterri au Kazakhstan vendredi 2 juin au terme d'un vol de quatre heures depuis la Station spatiale internationale. S'il a rapidement quitté les steppes kazakhs pour rejoindre la ville allemande de Cologne, l'astronaute français n'avait que très brièvement commenté ce retour à la vie "normale" avec une arrivée vécue comme les "montagnes russes".



Après avoir passé de nombreux examens médicaux, Thomas Pesquet a donné une conférence de presse ce mardi 6 juin où il a notamment commenté l'ouverture de la capsule Soyouz après l'atterrissage : "L'air frais, je n'en ai pas eu pendant six mois. L'air, les odeurs. Je sentais donc même le savon et le déodorant des gens autour de nous à l'atterrissage. Et cet atterrissage était l'un des moments les plus risqués de la mission, j'étais donc heureux, soulagé", a-t-il commenté.

Mais quelques jours après ce retour, le Français a déjà un manque : l'apesanteur. "La sensation de flotter me manque, ça rend les choses super faciles, notamment pour s'habiller, déplacer des charges lourdes (...) Dans l'espace, c'est de la rigolade", a-t-il lancé.

Thomas Pesquet tacle Donald Trump

Et malgré cette vie à bord de l'ISS, Thomas Pesquet a continué à suivre l'actualité. En première ligne, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, officialisée par Donald Trump, qui a semé la consternation parmi les autres pays signataires de ce texte historique. Une décision jugée "irresponsable". L'astronaute a une nouvelle fois assuré que son séjour lui avait permis de comprendre de façon "très concrète" les problématiques environnementales.



Avant de poursuivre : "J'ai fait l'expérience, avec mes sens, de voir la fragilité de la Planète, de la ressentir (...) Cela m'a donné envie d'inciter les gens à faire plus pour l'environnement. Je ne suis pas le seul évidemment. Il va falloir s'organiser pour faire en sorte que cela marche quand même", a-t-il lancé assurant qu'il allait faire "de son mieux pour faire en sorte" que ce combat pour l'environnement se poursuive.



Une future mission sur Mars ?

Autre sujet évoqué par l'astronaute français, une nouvelle mission dans l'espace et plus précisément sur Mars. Au cœur de nombreuses interrogations, Thomas Pesquet ne ferme pas la porte. "Partir deux ans pour aller sur Mars avec une expédition internationale, ce serait l'aventure humaine du XXIe siècle", a-t-il assuré lors de cette conférence de presse.



Si les enjeux sont importants, la préparation l'est tout autant. Et pour découvrir la planète rouge, le travail serait particulièrement long. "Une mission spatiale, c'est 75% d'entraînement et 25% de surprises. Pour Mars, il y a encore plus d'inattendu".