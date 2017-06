publié le 02/06/2017 à 18:39

Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Après avoir fait sensation en répondant à Donald Trump, après l'officialisation du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Emmanuel Macron était présent au Centre national d'études spatiales, à Paris, pour suivre le retour sur terre de Thomas Pesquet. Le spationaute français, aprèssix mois passés sur la station spatiale internationale, a atterri ce vendredi 2 juin au Kazakhstan.



Le nouveau président de la République a observé l'atterrissage de la capsule Soyouz sur les écrans du CNES en compagnie des spationautes Claudie Haigneré et Jean-François Clervoy, applaudissant l'instant où l'engin a touché le sol, à 16h10. Avant de s'entretenir directement avec Thomas Pesquet, seulement quelques minutes après son arrivée dans les steppes kazakhs. "Bonjour Thomas, vraiment bravo à vous, on est tous très fiers", a lancé le chef de l'État avant de s'enquérir de sa santé. "Ça va très bien, je me réhabitue doucement à la gravité", a répondu Thomas Pesquet, avouant quand même que le téléphone lui paraissait bien lourd après six mois en apesanteur.

Emmanuel Macron a tenu à faire part de sa grande fierté après cette grande mission au sein de la station spatiale internationale. "Vous nous avez fait rêver pendant ces six mois avec vos images, vos tweets, vous avez coché toutes les cases (...) Je voulais vous dire combien nous sommes immensément fiers de vous", a-t-il lancé, alors qu'une nouvelle salve d'applaudissements retentissait dans la salle et que Thomas Pesquet accueillait ces propos par un pouce levé.

Depuis que vous êtes partis, il s'est passé pas mal de choses mais on vous fera un brief complet Macron à Pesquet Partager la citation





Mais durant ces quelques minutes de conversation, le président de la République a aussi osé un petit trait d'humour. "Depuis que vous êtes partis, il s'est passé pas mal de choses mais on vous fera un brief complet en rentrant", a plaisanté le nouveau pensionnaire de l'Élysée alors que Thomas Pesquet s'était envolé dans l'espace sous le quinquennat de François Hollande.



Les deux hommes, tous deux âgés de 39 ans, se sont donné rendez-vous le 19 juin prochain au Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. En attendant, Thomas Pesquet devra passer de nombreux examens médicaux.



