publié le 02/06/2017 à 13:02

Après six mois passés dans la station spatiale internationale, le séjour en orbite de Thomas Pesquet prend fin vendredi 2 juin. L'astronaute français, très suivi sur les réseaux sociaux, doit atterrir dans les steppes du Kazakhstan, vers 16 heures, dans la capsule Soyouz. Mais un tel séjour dans l'espace ne laisse pas indemne.



Les astronautes sont en effet en état de faiblesse à leur retour sur Terre. "Ils ont perdu une partie de leur masse musculaire et de leur masse osseuse en orbite et ne sont plus habitués à la gravité terrestre", explique Guillaume Weerts, médecin en chef à l’Agence spatiale européenne, dans une interview au Figaro.

Il souligne : "Les deux principaux problèmes qui peuvent se poser sont la désorientation neuro-vestibulaire, c’est-à-dire une perturbation du sens de l’équilibre qui peut provoquer des nausées ou des vertiges, et l’hypotension orthostatique, à savoir la diminution de pression artérielle qui peut provoquer des évanouissements. Le corps s’est adapté à l’impesanteur et doit se réhabituer peu à peu à son retour dans le champ de gravité."

De nombreux examens prévus

L'arrivée en capsule risque de secouer, avec des accélérations allant jusqu'à cinq fois la gravité terrestre. Une fois la capsule ouverte, Thomas Pesquet sera transporté en fauteuil jusqu'à une tente pour un premier bilan médical.



Quelques heures plus tard, il sera ensuite emmené au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. "Il restera alors sous surveillance deux ou trois jours avant de pouvoir rentrer passer la nuit chez lui. Il subira de nombreux examens, notamment pour les expériences de physiologie qui nécessitent de comparer son état de santé avant et après son séjour dans l’espace", souligne Guillaume Weerts. Il suivra ensuite des programmes de rééducation pour une remise sur pied complète.