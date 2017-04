publié le 19/04/2017 à 19:41

Pas de mauvais remake d'Armageddon en vue. Le passage, dans la nuit du mercredi 19 avril au jeudi 20 avril, de l'astéroïde 2014 JO25 à proximité de la Terre devrait se dérouler sans encombre et offrir un spectacle appréciable pour les astronomes du monde entier. Découvert en mai 2014 par des scientifiques de la base américaine de Catalina Sky Survey, ce corps céleste de 650 mètres de diamètre passera à moins de 1,8 million de kilomètres de notre planète à 23h23, heure de Paris. Soit à peu près quatre fois la distance nous séparant de la Lune. Une broutille à l'échelle de l'univers. Mais la Nasa a d'ores et déjà indiqué qu'il n'y avait aucune possibilité pour que 2014 JO25 entre en collision avec la Terre.



2014 JO25 est considéré par la Nasa comme "potentiellement dangereux", une catégorie désignant tous les astéroïdes et comètes susceptibles de passer à une distance égale ou inférieure à 0,05 unité astronomique (7,48 millions de kilomètres) et de taille supérieure à plus de 150 mètres de diamètres. La Terre est régulièrement frôlée par ce genre d’astéroïdes, mais l’éventualité d’une collision est infime. Notre planète n’est programmée à entrer en contact avec un tel objet qu’une fois tous les 10.000 ans, expliquait l’an passé l’astrophysicien du CNRS Patrick Michel. En février 2013, un petit astéroïde de 17 mètres s'était désintégré dans le ciel en Russie.

> Pluie de météorites en Russie le 15 février 2013 (Chelyabinsk, Oural) - Compilation de vidéos

Après le 19 avril, il faudra attendre 558 ans pour que 2014-JO25 repasse à proximité de nous, cette fois à une distance encore plus proche de la Terre. La prochaine visite d'un objet de ce genre est prévue théoriquement en 2027, quand l'astéroïde 199-AN10 s'approchera à 380.000 kilomètres de notre planète, soit environ la distance Tere-Lune.

Observable à la lunette et au télescope si la météo le permet

La rencontre du 19 avril offrira aux astronomes une opportunité exceptionnelle d’étudier les astéroïdes et d’en apprendre plus sur eux. Les astronomes amateurs pourront également en profiter car sa luminosité sera suffisante pour être observable à l'aide de grosses jumelles, de lunette à grand diamètre ou au petit télescope, explique le site spécialisé Ciel des hommes, qui a mis en ligne les horaires de passage du corps céleste. Le résultat ne promet pas d'être spectaculaire : au mieux, un point lumineux dont il sera possible de suivre le lent déplacement ces deux prochaines nuits si la météo le permet.



L'astéroïde sera le plus lumineux dans la nuit du 19 au 20 avril. Il passera près de l'étoile Alkaid avant de transiter par la constellation des Chiens de chasse et de s'approcher de l'étoile Comae Berenices peu avant 4h30 du matin. Puis il s'éloignera de la Terre la nuit du 20 au 21 avril et son déplacement sera de moins en moins apparent. Il sera possible de suivre le passage de 2014 JO25 en ligne sur le site du Virtual Telescope Project.