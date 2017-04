2014-JO25 : ce que l'on sait de l'astéroïde qui va frôler la Terre le 19 avril

publié le 17/04/2017 à 20:42

1.8 million de kilomètres, soit près de cinq fois la distance Terre-Lune, peut sembler une distance conséquente. À l'échelle du système solaire et de l'Univers, cela ne représente cependant pas un écart plus grand que celui qui pourrait vous séparer de quelqu'un vous croisant dans la rue. Une proximité qui ne va pourtant pas nous faire courir le moindre risque selon la Nasa.



2014-JO25, comme il a été baptisé par les astronomes de la Catalina Sky Survey (Arizona) qui l'ont découvert en mai 2014, mesure 650 mètres de diamètre et nous "frôlera" donc à moins de 2 millions de kilomètres le mercredi 19 avril 2017. Un passage qui sera surtout une aubaine pour les scientifiques, qui pourront ainsi l'observer de "près" et tenter de déterminer sa composition exacte et son type spectral, ce qui pourrait permettre sa classification exacte parmi les innombrables objets de notre galaxie.

D'où vient 2014 JO25 ?

Depuis son dernier passage près de la Terre il y a 400 ans, il a contourné le Soleil et continuera ensuite sa route vers Jupiter avant de retourner vers le centre du système solaire.

On Apr 19, #Asteroid 2014 JO25 will safely pass Earth by 1.1 million mi/1.8 million km, or 4.6 lunar distances. https://t.co/ppzPM1gfhZ pic.twitter.com/R89Nq0vmAf — Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 6 avril 2017

Pourquoi est-il catégorisé comme "potentiellement dangereux" ?

Si la Nasa a confirmé que le risque de collision était nul, tout corps céleste de plus de 150 mètres de diamètre et dont la trajectoire passe à moins de 0.05 UA (Unité astronomique, équivalente à 150 millions de kilomètres) de la Terre entre dans la catégorie des "objets potentiellement dangereux".

Quand repassera-t-il près de notre planète ?

Après le 19 avril, il faudra attendre 558 ans pour que 2014-JO25 repasse à proximité de nous, cette fois à une distance encore plus proche de la Terre. La prochaine visite d'un objet de ce genre est prévue théoriquement en 2027, quand l'astéroïde 199-AN10 s'approchera à 380.000 kilomètres de notre planète, soit environ la distance nous séparant de la Lune.

Pourrez-vous le voir ?

Si le passage de l'astéroïde est "une opportunité exceptionnelle" pour les astronomes, qui pourront l'étudier précisément et récolter de nombreuses informations à son sujet avec du matériel très perfectionné, un petit télescope pourrait suffire pour l'observer pendant une ou deux nuits.