publié le 26/05/2017 à 16:34

David Lynch ressuscite Twin Peaks. La mythique série, diffusée entre 1990 et 1991 sur la chaîne américaine ABC, est de retour pour une troisième saison, lancée le 21 mai sur Showtime et le 25 au Festival de Cannes et sur Canal+ (le temps d'une soirée événement). La fiction propose un impressionnant casting de 217 membres.



Parmi eux, figurent plusieurs têtes d'affiches : Monica Bellucci (maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2017), Michael Cera (Arrested Development, Juno), Naomi Watts (Mulholland Drive) et deux fidèles de Tarantino, Jennifer Jason Leigh et Tim Roth. David Duchovny, déjà présent dans la série originale, devrait reprendre son rôle de Dennis Bryson.

Des gloires passées reviennent aussi à l'écran, comme Ernie Hudson, membre de l'équipe originale du film S.O.S. Fantômes. Plus inattendu, la présence à l'écran de deux stars de la musique, Trent Raznor le leader du groupe Nine Inch Nails et Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. D'autres artistes, comme Sky Ferreira et Sharon Von Etten, sont aussi annoncées au casting.



Les fans de série retrouveront quelques têtes connues, comme Josh McDermitt qui incarne Eugene dans The Walking Dead, et Jeremy Davies, vu dans Lost. Si les acteurs sont célèbres, leurs rôles ne le sont pas. Pour savoir s'il s'agira de simples caméos ou de longues apparitions, il faudra attendre la diffusion de toute la saison.