Salma Hayek a abordé la question du droit des femmes et de l'égalité sur la scène des BAFTA avec une pointe d'humour. En dehors de la remise des prix, de nombreuses stars étaient vêtues de noir, comme lors des Golden Globes, pour protester contre les scandales impliquant de grands noms du cinéma, dont Harvey Weinstein. Seule exception : Kate Middleton. Certaines actrices et réalisatrices étaient accompagnées sur le tapis rouge de militantes reconnues, issues notamment de la plateforme Everyday Sexism Project.



Plus de 190 femmes de l'industrie du cinéma, dont les actrices Keira Knightley, Naomie Harris ou Jodie Whittaker, ont également lancé, via une tribune dans The Observer, un fonds visant à financer des campagnes d'information et soutenir des actions en justice contre les comportements de harcèlement. Salma Hayek, elle, a profité de son apparition sur scène pour remettre un prix pour faire passer un message tout en ironie. Un peu sur le modèle du tacle de Natalie Portman aux Golden Globes.

"Dans cette période incroyablement importante et historique, je suis ici, sur cette scène légendaire, pour célébrer les hommes...", a commencé Salma Hayek en marquant une courte pause pour laisser la salle des BAFTA rire de sa remarque. "C'est mon plaisir d'être celle qui présente les nommés pour le prix du Meilleur acteur dans un rôle principal", a-t-elle conclu avant d'annoncer les noms.

Mais Salma Hayek n'en avait pas fini avec ses piques. Au moment d'annoncer le vainqueur entre Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour) et Jamie Bell (Film Stars Don’t Die in Liverpool), la comédienne a annoncé Frances McDormand, l'actrice principale de 3 Billboards qui rafle récompense sur récompense. "Non, je plaisante !", a-t-elle lancé en pointant du doigt le public. C'est finalement Gary Oldman qui a remporté le précieux prix.

