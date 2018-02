publié le 19/02/2018 à 00:02

Three Billboards : les panneaux de la vengeance a dominé la cérémonie des Bafta, la grand-messe des récompenses britanniques du cinéma. Le film de Martin McDonagh a remporté cinq récompenses dont celles du meilleur film, du meilleur scénario, et de la meilleure actrice, ce dimanche 18 février à Londres.



Le grand favori de cette 71ème édition était pourtant La forme de l'eau, le dernier long-métrage de Guillermo del Toro, reparti avec deux récompenses, dont celle du meilleur réalisateur.

L'académie des Bafta a récompensé les acteurs Gary Oldman pour son interprétation dans Les heures sombres. Le comédien avait déjà été plébiscité par les Golden Globes en janvier dernier et s'est imposé face à Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get out), Jamie Bell (Film Stars Don't Die in Liverpool) et Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).

France McDormand, époustouflante dans Three Billboards : les panneaux de la vengeance, a obtenu le prix de la meilleure actrice face à Annette Bening (Film Stars Don't Die in Liverpool), Margot Robbie (Moi, Tonya), Sally Hawkins (La forme de l'eau) et Saoirse Ronan (Lady Bird).

Le palmarès complet des 71ème BAFTA

Meilleur film : Three Billboards : les panneaux de la vengeance

Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro pour La forme de l'eau

Meilleure actrice : Frances McDormand dans Three Billboards : les panneaux de la veangeance

Meilleur acteur : Gary Oldman dans Les heures sombres

Meilleur actrice dans un second rôle féminin : Allison Janney dans Moi, Tonya

Meilleur acteur dans un second rôle masculin : Sam Rockwell dans Three Billboards: les panneaux de la vengeance

Star montante : Daniel Kaluuya dans Get Out

Meilleur scénario original : Three Billboards: les panneaux de la vengeance (Martin McDonagh)

Meilleur scénario adapté : Call Me By Your Name (Luca Guadagnino), adapté du roman éponyme de James Ivory

Meilleur documentaire : I am not Your Negro (Raoul Peck)

Meilleur film d'animation : Coco (Lee Unkrich)

Meilleur film britannique : Three Billboards : les panneaux de la vengeance (Martin McDonagh)

Meilleur film en langue étrangère : Mademoiselle (Park Chan-wook)

Meilleur musique originale : La forme de l'eau (Guillermo Del Toro), musique d'Alexandre Desplat