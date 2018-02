et AFP

publié le 18/02/2018 à 23:10

La cérémonie des Bafta Awards, récompenses britanniques du cinéma, se tient au soir de ce dimanche 18 février à Londres. Dans une atmosphère qui reste marquée par les récentes révélations d'abus sexuels, de nombreuses stars comme Angelina Jolie, Jennifer Lawrence ou Margot Robbie se sont présentées vêtues de noir.



L'objectif, protester contre les scandales impliquant de grands noms du cinéma, dont Harvey Weinstein. Dimanche, plus de 190 femmes issues de l'industrie du cinéma ont signé une tribune appelant à mettre fin à l'impunité face aux comportements de harcèlement.

L'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision (Bafta) s'est attirée de nombreuses critiques pour n'avoir nominé que des hommes, ou des films réalisés par des hommes, dans les catégories les plus prestigieuses, celles du meilleur film, du meilleur film britannique, et du meilleur réalisateur.

