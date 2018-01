Fifty Shades Freed - Mrs. Grey Will See You Now [HD]

publié le 03/01/2018 à 11:52

Si vous ne connaissez pas l'intrigue des romans érotiques de E. L. James et que vous attendez avec impatience la suite des aventures de M. et Mme Grey sur grand écran, nous ne vous conseillons pas de regarder ce nouveau trailer.



En seulement deux minutes, de nombreux éléments de l'intrigue sont révélés. La rencontre et les débuts de l'histoire d'amour entre Anastasia (Dakota Johnson) et Christian (Jamie Dornan), la demande en mariage... Ces quelques fashbacks permettent de se souvenir des deux films précédents avant de plonger dans le gros de l'intrigue de ce troisième et dernier 50 nuances.

D'abord, la robe (accrochée un lustre clinquant, en toute simplicité) et la cérémonie de mariage, les vacances de rêve en Europe, la petite lutte de pouvoir entre une architecte trop entreprenante et la nouvelle madame Grey et - naturellement - quelques scènes de sexe saupoudrées ici et là. Voilà pour le bon côté des choses. Mais la vie des nouveaux mariés ne sera pas si douce : l'angoissant Jack est de retour. Menaces, course-poursuite, arme à feu, rixe dans un bar... La tranquillité du couple richissime semble mise à mal.

Et il reste à savoir comment la dernière information de ce trailer, la grossesse d'Anastasia, va impacter leur histoire d'amour. Il faudra attendre le 7 février 2018 pour le savoir.