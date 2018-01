François-Xavier Demaison dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 02/01/2018 à 12:30

Deux ans après Floride, dans lequel il dirigeait Jean Rochefort, le réalisateur Philippe Le Guay revient derrière la caméra pour Normandie Nue. On y suit le quotidien d'un maire incarné par François Cluzet, bien décidé à sauver son petit village de la crise et épaulé par François-Xavier Demaison. Le film sortira en salles le 10 janvier prochain.

"Normandie Nue" de Philippe Le Guay

L'histoire : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard (François Cluzet), le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Découvrez la bande-annonce de "Normandie Nue" :

> "Normandie Nue" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



