publié le 22/12/2017 à 12:26

C'est un couple de cinéma inédit. Catherine Frot et Christian Clavier sont mari et femme dans le film Momo, réalisé par Sébastien Thiéry et Vincent Lobelle. Le film, qui sort au cinéma mercredi 27 décembre, est un conte absurde, drôle et poétique sur la famille.



C'est quasiment la première fois que l'on voit les deux acteurs ensemble à l'écran pour ce qui sera la dernière comédie française de l'année 2017 à l'affiche. Ils s'étaient croisés il y a une trentaine d'années dans Les Babas-cool (1981).

Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de se retrouver à l'écran ? "On ne nous l'a pas proposé mais ça a été vraiment une grosse partie de ma décision de faire le film que de me retrouver avec Catherine, a souligné Christian Clavier au micro de RTL. C'est une actrice très intéressante, absolument atypique, qui a une carrière vraiment liée au public, ça me passionne".

Dans le style, il y a de la comédie et de la tragédie Catherine Frot Partager la citation





Momo, c'était une pièce écrite par Sébastien Thiéry. Aujourd'hui c'est un film co-réalisé par Sébastien Thiéry qui nous plonge dans l'histoire de Mme et Mr Prioux, un couple bourgeois de province qui vit apparemment paisiblement dans sa jolie maison.



Mais un jour, au supermarché, un inconnu dont ils ne comprennent pas vraiment le langage les aborde de manière un peu cavalière. Une fois la surprise passée, Mme et Mr Prioux rentrent chez eux quand soudain, depuis leur jardin, ils aperçoivent le jeune homme du supermarché dans leur cuisine.



Ce petit râle annonce un bouleversement dans la vie de Mr Prioux, campé par Christian Clavier, car ce garçon étrange affirme en effet être le fils de Catherine Frot. Or, elle n'a jamais été mère, ni lui père !



C'est tout le principe du film : montrer comment une situation absurde et incroyable peut s'imposer comme la réalité. Laurence Prioux veut absolument croire qu'elle a un enfant et Alain Prioux va peu à peu basculer avec elle. On rit beaucoup du comique de situation et on est aussi ému par ce couple qui se débat avec ses douleurs.



"Ce qui était un poil spécial, c'est que les deux partitions sont opposées : il y a la consternation de lui et la croyance totale d'elle, a analysé Catherine Frot au micro de RTL. Dans le style, il y a de la comédie et de la tragédie." "C'est une situation tellement absurde et qui bouleverse tellement son quotidien", a souligné Christian Clavier.

Des acteurs attirés par l'absurde

La filmographie des deux acteurs est jalonnée de rôles où leurs personnages sont confrontés à ou incarnent l'absurde. Marguerite (2015), Un air de famille (1996), Odette Toulemonde (2006) pour Catherine Frot et Les visiteurs (1993), Le père Noël est une ordure (1982) ou Si j'étais un homme (2017) par exemple pour Christian Clavier.



"C'est le côté perché, il y a la poésie de croire à un au-delà si on est religieux, à la beauté de la vie si on est un peu poète, croire démesurément à la beauté... Et ces femmes-là, je les affectionne particulièrement", explique Catherine Frot.



"Le cinéma a toujours été merveilleux et donc, dès qu'on me propose un cinéma où il y a une possibilité de s'évader, j'y vais", corrobore Christian Clavier.



Momo, réalisé par Sébastien Thiéry et Vincent Lobelle, sortira en salle le mercredi 27 décembre 2017.