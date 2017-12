Margot Robbie produira un "House of Cards" féministe

publié le 19/12/2017 à 17:37

Retour à Wall Street. Margot Robbie, actrice, productrice et réalisatrice australienne va faire son retour fictif dans le monde sans pitié de la finance américaine et ce, quatre ans après avoir brillé dans Le Loup de Wall Street.



Selon le site spécialisé dans les séries et le cinéma Deadline, Margot Robbie sera à la production d'un nouveau projet déjà acheté par la chaîne NBC et intitulé Shattered Glass ("Bris de verre", en français).

À la création et à l'écriture de ce projet, on retrouve la même personne : Kat Blasband Page qui, selon sa page Imdb, a contribué au film Employés modèles avec Jessica Simpson (2006) ou Van Wilder 2 (2006). Deux productions dont les affiches présentent les femmes comme des objets sexualisés.

Pourtant, ce nouveau projet soutenu par l’interprète de Harley Quinn dans Suicide Squad (2016) se présente comme un "House of Cards féministe", où un trio de femmes prend sa revanche sur le monde de Wall Street. Leur objectif ? "Briser leur plafond de verre respectif", selon Deadline. Aucune date de mise en chantier du tournage n'a pour l'instant été communiquée.