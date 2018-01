publié le 07/01/2018 à 05:34

Il s'agit de l'une des nuits les plus importantes de la télévision et du cinéma américains. Ce dimanche 7 janvier, tout le gratin d'Hollywood sera rassemblé à Beverly Hills pour la 75e cérémonie des Golden Globes, qui récompensent chaque année les meilleurs films et séries de l'industrie U.S.



Comme toujours, les pronostics vont bon train, et le nombre de nominations est toujours un bon indicateur. À ce jeu-là, La Forme de l'eau est le film le plus représenté. La romance fantastique entre une muette solitaire et un monstre reptilien signée Guillermo del Toro est nommée dans sept catégories.



Suivent Pentagon Papers, saga historique retraçant la publication par le Washington Post de documents fracassants et confidentiels sur la guerre du Vietnam, à égalité avec Three Billboards: Les panneaux de la vengeance, la quête de justice d'une mère jouée par Frances McDormand, avec six nominations chacun. Dans la catégorie comédies, le film d'horreur mâtiné de satire sociale sur le racisme "Get out" est favori.

Quels acteurs remporteront une statuette ?

Côté actrices dramatiques, Sally Hawkins (La Forme de l'eau) est pressentie pour la statuette, avec Frances McDormand qui la talonne dans les pronostics du site spécialisé Goldderby.com.





Pour les acteurs, les prédictions vont à Gary Oldman en Winston Churchill dans Les Heures sombres, le jeune franco-américain Timothée Chalamet lui faisant cependant de l'ombre avec sa performance en adolescent amoureux d'un beau doctorant dans Call Me by Your Name.

Un bon cru pour les séries

En télévision, c'est la mini-série d'HBO, Big Little Lies, qui traite notamment des violences faites aux femmes, qui affiche le plus grand nombre de nominations (six) suivie par Feud, autre minisérie sur la rivalité entre les idoles de l'âge d'or du cinéma Bette Davis et Joan Croawford (quatre).



Le thème de La Servante écarlate, adaptation d'un roman post-apocalyptique de Margaret Atwood où les rares femmes fertiles restantes sont des esclaves sexuelles, pourrait décrocher des prix grâce à son sujet qui résonne avec le climat politique aux Etats-Unis, où beaucoup dénoncent des atteintes aux droits des femmes.

Une soirée marquée par le scandale

Cette 75e cérémonie, présentée par Seth Meyers, ne ressemblera à aucune autre : elle intervient quelques mois après les révélations de l'affaire Harvey Weinstein. Les multitudes d'accusations d’agressions sexuelles et de viols qui pèsent sur l'ancien grand producteur ont donné lieu a un tremblement de terre au sein de la communauté hollywoodienne. La parole des femmes s'est libérée, et plusieurs autres acteurs de renom, de Kevin Spacey à Dustin Hoffman, ont eux aussi fait l'objet d'accusations d'inconduites sexuelles.





Des actrices comme Jessica Chastain ou Reese Witherspoon, entre beaucoup d'autres, ont promis de se vêtir en noir sur le tapis rouge pour rendre hommage aux victimes des prédateurs sexuels et générer une discussion mondiale sur ce fléau.