Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern, "Big Little Lies"

Meilleur second rôle dans une mini-série : Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : Aziz Ansari, "Master of None"

Meilleur acteur dans une série dramatique : Sterling K Brown, "This Is Us"

Meilleure acteur dans une comédie ou un film musical : Daniel Kaluuya, "Get Out"

Meilleure actrice dans un drame : Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Meilleur film dramatique : "Call Me By Your Name"

publié le 05/01/2018 à 08:30

Cette année fut tellement riche en productions de qualité que ce jeu de prédiction est particulièrement périlleux. Pour la télévision, les Golden Globes de 2018 font s'affronter des séries déjà célébrées par la critique, les jurys et le public comme The Handmaid's Tale, The Crown ou Big Little Lies.



Côté cinéma, tous les films sélectionnés pour la prestigieuse catégorie du meilleur film dramatique sont susceptibles d'être gagnants. En effet, il est presque impossible de départager, ou même de disqualifier ne serait-ce qu'un long-métrage entre Call Me By Your Name (Luca Guadagnino), Dunkirk (Christopher Nolan), Pentagon Papers (Steven Spielberg), La Forme de l'eau (Guillermo del Toro) ou Three Billboards, les panneaux de la vengeance (Martin McDonagh). Même la catégorie souvent ignorée de la meilleure musique voit s'affronter les trois géants de la musique de film : Alexandre Desplat, John Williams et Hans Zimmer. Il n'y a que la crème de la crème.

En tête de cet article, sous la forme d'un diaporama, vous trouverez les choix de la rédaction de RTL. Nos pronostics sont des paris, quelque part entre les prédictions éclairées de journalistes et quelques désirs profonds de simples spectateurs.

Une chose est sûre, les vainqueurs auront la joie de gagner face à une concurrence éclatante. Ils disposeront de plus d'une tribune rare pour évoquer leur cinéma mais aussi des sujets plus politiques comme le harcèlement, l'égalité homme-femme, la diversité... Des sujets qui agitent Hollywood depuis plusieurs mois et le séisme Weinstein.



Il faudra attendre le lundi 8 janvier au petit matin pour connaître les résultats.