publié le 21/05/2018 à 12:12

Dans le palmarès du 71ème festival de Cannes, on trouve la plupart des films qui nous ont enchanté durant un festival disons assez décevant... Palme d'or pour le magnifique Une affaire de famille du Japonais Kore-eda. Prix du jury pour le bouleversant Capharnaüm de la libanaise Nadine Labaki et son prodigieux petit comédien syrien, prix d'interprétation masculine pou l'acteur italien Marcello Fonte formidable d'humanité et de colère dans Dogman. Prix de la mise en scène à l'excellent film polonais Cold war ou encore prix du scénario au très onirique Lazarro felice de l'italienne Alice Ror Vacher...



Deux bémols : le grand prix attribué au surcoté Blackklansman de Spike Lee et cette Palme d'or spéciale décernée à Jean-Luc Godard, sorte de lot de consolation qui récompense plus un parcours que son dernier Livre d'images totalement abscons.

C'était aussi une année pas comme les autres, celle de l'après Harvey Weinstein. Les mots très forts d'Asia Argento, rappelant que c'est à Cannes qu'elle avait été violée par l'ex roi d'Hollywood, prenant à témoin la salle en plein palmarès pour dire que parmi l'assemblée, certains savaient et n'avaient rien fait, ces mots ont résonné comme une claque.

On retiendra la montée des marches de 82 femmes, 82 le nombre de films réalisés par des femmes sélectionnés en compétition ici sur un total de 1645. Et puis enfin la classe, l'autorité, le calme de Cate Blanchett, la présidente du jury, le symbole féminin et féministe de cette édition 2018.

La folie de Terry Gilliam pour conclure

La cérémonie s'est conclue avec la projection de L'homme qui tua Don Quichotte, le dernier film de Terry Gilliam, un des films maudits de l'histoire du cinéma. Projet lancé au début des années 90 par l'ex Monthy Python qui veut adapter Don Quichotte, le roman de Cervantes. Il obtient 20 millions de dollars, réuni Jean Rochefort, Johnny Depp et Vanessa Paradis pour son casting, commence à tourner, et là : pluies diluviennes, décors détruits, blessure de Rochefort. Le film est reporté mais ne redémarrera jamais... Gilliam est lâché par ses producteurs, change de casting, réécrit mais rien n'y fait. Il s'entête, car, comme il nous le dit, ce projet était comme vital pour lui.



Que donne son Don Quichotte au final ? Comme les autres films de Gilliam, La vie de Brian, Sacré Graal, Le sens de la vie avec les Monthy Python ou ensuite Le baron de Munchausen, L'armée des 12 singes ou Brazil... Fou, bordélique, baroque, poétique, raté par moments, génial à d'autres. L'homme qui tua Don Quichotte explore le thème des rêves qu'on accompli ou pas, à travers le cas d'un cinéaste de films publicitaires (joué par Adam Driver), retrouvant en Espagne le petit village où il avait tourné son film de fin d'études : une adaptation de Cervantés...



Surprise, ce village semble être resté au temps du film, notamment le vieux cordonnier qui jouait le rôle de Don Quichotte, (Jonathan Pryce à l'écran), et qui est depuis persuadé d'être le vraiment le personnage... Tous 2 vont s'embarquer dans une chasse aux mirages, attaquant les moulins comme autant d'obstacles à l'accomplissement de leurs rêves...

À découvrir dans "Laissez-vous tenter"

À la télé ce soir : Coup de foudre à Bora Bora, une fiction inédite sur TF1 avec Laetitia Milot... Isabelle Morini Bosc nous donnera aussi un avant-goût de la nouvelle saison du Meilleur pâtissier qui démarre sur M6.



Côté musique classique, Laissez-vous tenter vous propose le portrait d'un surdoué : le canadien Robert Carsen. Il est le metteur en scène d'opéra le plus prisé du moment.