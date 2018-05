publié le 19/05/2018 à 18:17

"Je suis Don Quichotte ! Je suis... Don Quichotte." C'est par ces derniers mots pleins de sens de l'acteur Jonathan Pryce (Brazil, Demain ne meurt jamais, Game of Thrones) que se conclut cet extrait. L'acteur britannique incarne un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être le grand pourfendeur de moulins de Cervantes : Don Quichotte.



À la manière d'une légende, réinterprétée mainte fois, le cinéaste Terry Gilliam (Monty Python : Sacré Graal, L'Armée des douze singes...) se réapproprie l'oeuvre majeure de la littérature espagnole et la propulsant dans notre époque. On y suit Toby, un jeune réalisateur campé par Adam Driver (Girls, Star Wars) qui suit et filme les élucubrations et grands actes d'un Don Quichotte plus vrai que nature : un cordonnier qui se prend pour le chevalier fou d'amour. De jeune cinéaste, le personne devient une sorte de nouveau Sancho Panza dans un film qui s'annonce être un vrai mille-feuille interprétatif.

Le film a été considéré comme maudit dans le monde du cinéma puisque, depuis le projet initial en 2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp, le projet n'a cessé d'être annulé et modifié. Dernière polémique en date, alors que le long-métrage va être présenté au 71ème Festival de Cannes : la question de la diffusion en salle.

Autorisée jeudi 10 mai par le Centre national du cinéma (CNC), la sortie en salles le 19 mai du film L'Homme qui tua Don Quichotte a été immédiatement contestée en justice par le producteur Paulo Branco. Ce dernier a contre-attaqué en annonçant son intention de saisir "immédiatement" le juge des référés pour empêcher la diffusion du film. "Nous demandons la suspension de la sortie en salles jusqu'en septembre", a indiqué ce mardi 15 mai Me Claire Hocquet, l'avocate du producteur qui estime que ses "droits exclusifs" sur ce film ne sont pas respectés.