Clap de fin pour le 71e Festival de Cannes qui se termine en musique sur les marches du Palais du Festival avec les chanteurs Sting et Shaggy . Après une cérémonie de clôture d'une heure, la Palme d'or a été remise à Une affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda. Un moment d'émotion et de fierté pour le casting du film et son réalisateur japonais. Pour rappel, 21 films étaient en lice ce soir pour l'un des prix le plus convoité du cinéma.



La cérémonie a été marquée par de nombreux moments forts. On retiendra, entre autres, le discours coup de poing de Asia Argento. L'actrice et réalisatrice italienne est revenue sur l'affaire Harvey Weinstein, qui l'aurait violé. L'allocution de Roberto Benigni a aussi marqué les esprits. Le mythique acteur italien s'est dit "en pleine tempête, en plein ouragan" alors qu'il faisait son grand retour sur la Croisette.

Découvrez le palmarès complet du 71e Festival de Cannes

Palme d'or : Une affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda

Grand Prix : BlacKkKlansman de Spike Lee

Prix d'interprétation masculine : Marcello Fonte dans Dogman

Prix d'interprétation féminine : Samal Yeslyamova dans Ayka

Prix de la Mise en Scène : Cold War de Pawel Pawlikowski

Palme d'or du court métrage : Toutes les créatures de Charles Williams et mention spéciale pour On the Border de Wei Shujun

Caméra d'or : Girl de Lukas Dhont

Prix du Jury : Capharnaüm de Nadine Labaki

Prix du Scénario : Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacher et Trois Visages de Jafar Panahi

Prix spécial de la 71e édition du Festival : Le livre d'image de Jean-Luc Godard

Carrosse d'Or : Martin Scorsese

Prix Un Certain Regard : Border d'Ali Abbasi

Queer Palm : Girl de Lukas Dhont.