publié le 19/05/2018 à 19:30

Le 71e Festival de Cannes vit ses derniers moments. La cérémonie de clôture débutera à 19h15 dans le Palais des Festivals. Mais avant de découvrir la Palme d'or de cette édition, les stars ont foulé une dernière fois le tapis rouge de la Croisette.



Une montée des marches très glamour et émouvante pour les stars présentes. Le jury, présidé par l'actrice Cate Blanchett est resté enfermé toute la journée pour délibérer le palmarès très attendu. 21 films sont en lice pour la Palme d'or, qui avait été décernée à The Square l'an passé.

Parmi les invités qui ont fait sensation sur le tapis rouge du 19 mai, Spike Lee et son épouse Tonya Lewis, mais aussi, ou encore Victor Polster sans oublier Benicio del Toro et Asia Argento. Un défilé de robes et de smokings regardé par des millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Une soirée à suivre en direct sur RTL et RTL.fr.