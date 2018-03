EN DIRECT - Suivez la 90e cérémonie des Oscars

publié le 04/03/2018 à 23:00

L'an dernier, la cérémonie avait été marquée par un couac mémorable : au moment de récompenser le Meilleur film, le long-métrage La La Land a d'abord été annoncé comme grand gagnant, avant que les producteurs ne s'aperçoivent de leur erreur et désignent finalement Moonlight, de Barry Jenkins.



Quel film obtiendra cette année la plus prestigieuse des statuettes ? La Forme de l'eau, de Guillermo del Toro et 3 Billboards, de Martin McDonagh sont, sur le papier, les deux grands favoris de cette 90e édition. Du côté des Français, Agnès Varda et son acolyte JR, en lice pour le Meilleur film documentaire avec Visages, Villages pourraient bien l'emporter. Il faudra également surveiller de très près la nouvelle pépite du cinéma franco-américain, Timothée Chalamet, nommé dans la catégorie du Meilleur acteur pour Call Me By Your Name.

La cérémonie s'annonce également très politique. Jimmy Kimmel, qui présente pour la deuxième fois d'affilée l'événement, a promis qu'il consacrerait une partie de son discours d'ouverture à l'affaire Weinstein.

Suivez la cérémonie, minute par minute

23h00 - Bonsoir à tous et bienvenue sur notre live qui suivra l'intégralité de cette 90e cérémonie, du défilé de stars sur le tapis rouge jusqu'à la remise des prix.