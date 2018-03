Oscars : les favoris en lice à quelques heures de la cérémonie

publié le 04/03/2018 à 08:41

La grand-messe du cinéma américain se tiendra dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mars. Un rendez-vous très attendu dans le monde du cinéma et scruté dans le monde entier, deux jours après la cérémonie des César en France. Une 90e édition qui promet d'être très politique, quelques mois après les révélations sur le magnat du cinéma Harvey Weinstein, producteur déchu d'Hollywood, et plus d'un an après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.



Pour l'Oscar du meilleur film, pas moins de 13 œuvres tiennent la corde, parmi lesquelles La forme de l'eau de Guillermo del Toro, ou encore Dunkerque de Christopher Nolan, qui sera à la lutte avec Star Wars pour les récompenses techniques, mais aussi le thriller Get out, de Jordan Peele, Pentagon Papers, de Steven Spielberg ou encore Three Billboards de Martin McDonagh.

Plusieurs Français devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. Il y a déjà le documentaire d'Agnès Varda et JR, Visages villages. La figure de la Nouvelle vague avait reçu il y a plusieurs mois un Oscar d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Le compositeur Alexandre Desplat, en lice pour la meilleure musique de film, avait déjà raflé le prix en 2013 pour The Grand Budapest Hotel. Il pourrait à nouveau remporter la statuette pour la bande originale de La forme de l'eau.