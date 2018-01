"Code Black" : la série médicale qui veut marcher dans les pas d'"Urgences"

publié le 11/01/2018 à 14:10

M6 tient-elle le prochain gros succès de ses soirées télé ? En achetant les droits de Code Black, l'ex "petite chaîne qui monte" veut miser sur du haletant, de l'action et surtout du réel dans cette série médicale pilotée par un médecin urgentiste, Ryan McGarry. Ce dernier ayant été l'auteur du documentaire dont est inspirée la série.



Dans les pas du personnel du service des urgences du L.A County Hospital, il avait reproduit à l'écran cet univers avec un réalisme saisissant. Le travail de Ryan McGarry a été plusieurs fois primé, ce qui a convaincu CBS de l'adapter en série en 2015.

Depuis, deux saisons ont été diffusées et une troisième commandée par le gros network américain. La plongée offerte par la production et les comédiens dans un univers dur, où le temps manque constamment, autant que les moyens et le personnel, force parfois le trait mais reste une réussite globale.

Une plongée dans l'action des urgences

L'inspiration documentaire se retrouve dans la manière de filmer la série, au plus près des personnages toujours plongés dans l'action. Dans la réalité, la "code black" désigne le moment critique où il y a plus de malades que de moyens pour les prendre en charge dans un service d'urgences. Et l'Angels Memorial Hospital ne manque pas de moments où le miracle est parfois le seul à pouvoir rétablir la situation.



Pour driver cette équipe, il fallait forcément une personne au tempérament fort, volcanique et flirtant toujours avec les règles. Et c'est le Dr Leanne Rorish qui endosse ce rôle. Pour camper le personnage central, c'est Marcia Gay Harden qui a été choisie. Oscarisée en 2001 au titre de Meilleure second rôle féminin pour son interprétation dans Pollock, elle est très convaincante en tant qu’implacable cheffe des résidents, leur "papa".



L'important pour elle reste de sauver ses patients, nonobstant les difficultés matérielles et parfois administratives. Pour l'épauler, l'excellent Luis Guzman est le chef infirmier, "la maman". Le casting est très étoffé, bien fourni avec des acteurs rodés aux séries US. Au final, c'est bien dans les pas d'Urgences que marche Code Black. Bien loin des drames sentimentaux de Grey's Anatomy.



Sur CBS, la première saison s'était terminée devant 6,89 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour une diffusion à 22h. Un score qui a suffi pour commander une deuxième saison, et donc une troisième depuis.