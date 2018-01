publié le 09/01/2018 à 20:21

Alan Cumming est de retour et cette fois il aura le premier rôle. L'acteur écossais qui jouait le hackeur Boris Grishenko dans GoldenEye ou le conseiller en communication Eli Gold dans The Good Wife aura le premier rôle dans la prochaine série de CBS, Instinct.



Adaptation du livre de James Patterson Murder Games, le comédien - récompensé par un Emmy award et un Tony award - jouera le professeur Dylan Reinhart. Cet agent de la CIA devenu un professeur excentrique spécialisé dans les études comportementales aidera la police à traquer des serial-killer.



Un pitch qui pourrait paraître convenu, voire déjà-vu, mais Instinct propose ce qu'aucune chaîne majeure n'avait tenté avant : un personnage principal gay. Il ne s'agit pas d'une première dans l’univers des séries, mais les personnages LGBTQ+ sont souvent des seconds rôles, des personnages de comédies (Will & Grace a été précurseur, Modern Family) ou des stars dont les intrigues restent réservées à des chaînes câblée ou plus confidentielles (Please Like Me sur ABC2 et Netflix, Sense8 sur Netflix, Looking sur HBO ou Queer As Folk et The L World sur Showtime).

Inimaginable il y a quelques années

Instinct cumule différents éléments qui font de cette production un symbole. C'est un drame, une série policière : l'homosexualité du personnage principal est accessoire, il ne s'agit pas d'une série sur la sexualité ou centré sur les histoires de cœur du personnage. Alan Cumming explique ainsi à propos de son personnage : "La plupart du temps on perçoit un personnage gay simplement par le prisme de sa sexualité, c'est un peu un problème (...). Lui, est un professeur vieux jeu, un ancien espion, un peu perché et aussi un petit génie de la musique... [Son homosexualité] n'est que la quatrième ou cinquième chose la plus intéressante à son sujet". En ce sens, ce personnage peut être à rapprocher de celui joué par Viola Davis dans How To Get Away with Murder (ABC) de Shonda Rhimes : une professeure de criminologie d'abord, accessoirement bisexuelle.

CBS est aussi une chaîne majeure, canal le plus regardé des États-Unis, qui diffuse des légendes comme Les Feux de l'amour, NCIS, Les Experts et The Good Wife (dans laquelle jouait déjà Alan Cumming). Ce dernier est aussi marié à un homme dans la vraie vie et s'identifie comme bisexuel. Pour une chaîne américaine qui diffusait la série familiale et conservatrice 7 à la maison, un certain chemin a été accompli.



Ce pari prend forme aussi en pleine présidence Trump ce qui satisfait grandement l'acteur. "J'applaudis ceux qui, à CBS, ont eu le courage de monter ce projet, dans un climat qui pourrait ne pas s'y prêter", a déclaré l'acteur face à la presse le 6 janvier 2018. La série est particulièrement bienvenue alors que Donald Trump "par son silence, cautionne les violences et les persécutions dont souffrent la communauté LGBT".



Le premier épisode de Instinct sera diffusé le 11 mars 2018 aux États-Unis.