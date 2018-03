Césars 2018 : les confidences du photographe d'"Au revoir là-haut"

publié le 02/03/2018 à 20:07

Il est l'un des grands favoris de cette édition 2018 des Césars, diffusée à partir de 21 heures sur Canal +, en clair. Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel adapté du romain de Pierre Lemaître a été l'un des succès de cette fin d'année 2017, tant du côté des critiques que des spectateurs (plus de 550.000 entrées à ce jour).



Et toutes les photos du film sont signées Jérôme Prébois, présent tout au long du tournage, et qui a eu carte blanche pour restituer l'ambiance des années 1920, ces années folles d'après-guerre. "Je n'avais pas du tout l'image définitive du film puisqu'on était en tournage. Donc j'y allais un peu au pif", confie le photographe. "Mais l'univers est déjà créé par l'histoire, les costumes, les acteurs et les décors. Moi, j'essaye de prendre des cadrages, des instants du film qui vont ressembler au film", explique-t-il au micro de RTL.

Mais celui qui a débuté dans les années 1980 sur les plateaux des Visiteurs ou encore de La gloire de mon père ne sera pas présent à la salle Pleyel ce vendredi 2 mars, comme tous ses confrères photographes. Jusqu'en 1990, il existait un César de la meilleure affiche de film. Alors à quand la naissance d'un César du meilleur photographe ?