publié le 02/03/2018 à 11:05

C'est le jour J pour la grande soirée du cinéma français. La 43ème nuit des César a lieu ce vendredi à la Salle Pleyel, un événement à suivre sur RTL en partenariat avec Canal + dès 20 heures. Parmi les films les plus nommés cette année, deux long-métrages font figure de favoris.



Avec 13 nominations chacun, deux films se démarquent et symbolisent la tendance 2018 : le cinéma d'auteur et des productions plus grand public harmonieusement réunies. Tout d'abord, on retrouve Au-revoir là-haut d'Albert Dupontel. Une fresque humaniste des années folles sur fond d'arnaque qui a réuni 2 millions d'entrées.

Le film concourra dans toutes les catégories reines, tout comme 120 battements par minutes. Le film de Robin Campillo, qui est le portrait des années Sida vu du côté des militants de l'association Act-Up, a attiré 835 000 spectateurs.

La logique devrait attribuer à Robin Campillo le prix du meilleur film et Albert Dupontel mériterait celui de la réalisation. Mais attention, d'autres concurrents sont en embuscade comme Julia Ducourneau pour le film Grave. Un thriller cannibale impressionnant nommé 6 fois. Mais aussi Mathieu Amalric pour Barbara, un long-métrage cité à 9 reprises. Certes, ce sont les deux films les moins vus mais ils sont toujours susceptibles de déboucher en tête dans la dernière ligne droite.

Qui décrochera le prix de la meilleure actrice ?

Chez les dames, Jeanne Balibar est à mon sens la favorite pour le film Barbara. Son interprétation de la chanteuse est à la fois bluffante et troublante. L'actrice se retrouve face à Marina Fois pour L'atelier, Karin Viard dans Jalouse, Juliette Binoche pour Un beau soleil intérieur, Emmanuelle Devos dans Numéro une, Doria Tillier dans Mr et Mm Adelman et mon coup de cœur : Charlotte Gainsbourg dans La promesse de l'aube.

Qui sera couronné "Meilleur acteur" ?

Du côté des hommes, Jean-Pierre Bacri se montre épatant dans Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Nommé 10 fois, cette formidable comédie sur les coulisses d'un mariage a été plébiscité par 3 millions de spectateurs. La concurrence est rude pour l'acteur. Il sera face à Swann Arlaud dans Petit paysan, Daniel Auteuil pour Le brio, Albert Dupontel dans Au revoir là-haut, Louis Garrel, outsider formidable en Jean Luc Godard dans Le redoutable de Michel Hazanavicius, Guillaume Canet pour Rock N' Roll et Reda Kateb dans Django.