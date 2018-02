César 2018 : votez pour choisir votre meilleure actrice

publié le 22/02/2018 à 16:30

L'an passé c'est la comédienne Isabelle Huppert qui a triomphé aux César avec son rôle puissant et troublant dans Elle de Paul Verhoeven. Dans cette adaptation du roman français Oh… de Philippe Djian, Isabelle Huppert jouait le rôle de Michèle Blanc, cheffe d'entreprise violée par un inconnu masqué mais qui refusera, à cause de son passé, de porter plainte. Ce rôle a été salué par la critique toute entière et a valu à l'actrice un Golden Globes et une nomination aux Oscars.



En 2018, ce sont Jeanne Balibar (Barbara), Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur), Emmanuelle Devos (Numéro Une), Marina Foïs (L'atelier), Charlotte Gainsbourg (La promesse de l'aube), Karine Viard (Jalouse) et Doria Tillier (Monsieur et Madame Adelman) qui sont les comédiennes susceptibles d'être récompensées.

Depuis l'annonce de ces noms les 4.680 votants ont eu un mois pour choisir les lauréats et sélectionner l'actrice qui sera sacrée lors de la 43e cérémonie des César, qui se tiendra le 2 mars à Paris. Mais peut-être avez-vous, vous aussi, votre interprétation préférée ?