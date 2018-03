publié le 24/02/2017 à 11:12

La 42e nuit des César aura lieu le 24 février à partir de 21 heures, retransmise en direct sur Canal + et à suivre en direct dès 20 heures sur RTL. Alors que tous les participants de cette remise de prix exceptionnelle peaufinent les derniers détails de la soirée, nous nous sommes faufilés dans les coulisses en assistant aux répétitions à la salle Pleyel, à Paris.



Le décor avec des tubes de lumière est le même que l'an dernier, avec des tons dorés... Jérôme Commandeur, le maître de cérémonie, est en train de répéter son mot d'accueil sous l’œil avisé et les rires de Dominique Farrugia, le metteur en scène... On répète tout, magnéto, image, sketchs, les happening et les tests voix. C'est la clé : il faut bien entendre pour ne pas s'endormir...

Il y a vraiment quelque-chose de terriblement touchant à recevoir un César François Cluzet Partager la citation





François Cluzet remettra le César de la Meilleure adaptation. Il est surtout en lice pour le César du Meilleur acteur pour son rôle dans Médecin de campagne de Thomas Lilti. Avoir un César, il sait que ça fait du bien : "Il y a vraiment quelque chose de terriblement touchant. Comme si le métier des acteurs, des metteurs en scènes, des scripts, venaient vous dire 'Cette année, c'est vous qu'on a préféré'".

Jean Dujardin, quant à lui, participe à une surprise réservée à Jean-Paul Belmondo. l'acteur de The Artist ne tarit pas d'éloges sur ce grand nom du cinéma français qui l'a inspiré dès son plus jeune âge : "Il représente mon enfance, le cinéma du dimanche soir, le mec à qui je voulais ressembler quand je jouais dans mon jardin le dimanche après-midi." Le César d'honneur sera remis à George Clooney, qui sera lui aussi dans la salle.